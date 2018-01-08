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İran'da ilköğretimde İngilizce kaldırıldı

İran'da ilk öğretim okullarında İngilizce eğitimi verilmesi, kültür istilası yarattığı gerekçesiyle yasaklandı.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 10:06..
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2016 yılında "İngilizce dilinin öğretilmesi ana okullarına kadar yayılıyor" diyerek kültür istilasının erken yaşlarda başladığına dikkat çekmişti.

Tartışmalar aradan geçen süreye rağmen halen devam ederken, Yüksek Eğitim Konseyi İlköğretim okullarında İngilizce dersinin kaldırıldığını açıkladı.

İran'da ilköğretimde İngilizce kaldırıldı

"YASALARA AYKIRI"

Yüksek Eğitim Konseyi'nin başkanı olan Mehdi Navid-Adham, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Devlet okullarında veya özel ilk öğretim okullarında İngilizce öğretilmesi yasalara ve düzenlemelere aykırı" dedi.

İlkokul müfredatlarından kaldırılan İngilizce dersi, ülkede sadece kurslar ve özel dersler vasıtasıyla verilebilirken, Lise ve Üniversite düzeyindeki İngilizce dersleri konusunda herhangi bir düzenleme yapılmadı.

HAMANEY KÜLTÜR İSTİLASINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Devletin başı konumunda olan Hamaney, öğretmenlere seslendiği söz konusu konuşmasında, "Bu yabancı dil öğrenilmesine karşı bir açıklama değil, ama yapılan, yabancı bir kültürü, çocuklara ve gençlere tanıtmak" demişti.

 

 

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