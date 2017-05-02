İran'da kadın ve çocuklara yönelik şiddette artış

İran Meclisi Adalet Komisyonu Başkanvekili Yahya Kemalipur, ülkede kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarındaki artışın endişe verici düzeyde olduğunu söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (İCANA) konuşan Kemalipur, ülkenin farklı bölgelerinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet sayılarında "dikkate şayan" bir artış olduğunu belirterek, "Kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarındaki artış endişe verici düzeyde." ifadesini kullandı.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarındaki artışa rağmen var olan cezaların caydırıcı olmadığını kaydeden Kemalipur, ülkenin, söz konusu şiddet olaylarının tespit ve önlenmesi için uygulanabilir bir sistemden yoksun olduğunu ifade etti.

İNDİRİME GİDİLİYOR

Kemalipur, kadın ve çocuklara yönelik işlenen suçların cezasının, para veya hapis olabileceğini aktarırken, hakimlerin çoğunlukla, söz konusu cezalarda ebeveyn veya eşlerin işlediği suçlarda indirime gittiğini hatırlattı.

Hükümetin, kadın ve çocukların güvenliğini korumakla yükümlü olduğunu vurgulayan Kemalipur, bu yöndeki cezaların daha şeffaf ve caydırıcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.