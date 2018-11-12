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İran'da kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

İran'ın Persepolis takımı, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Karşılaşmada İranlı kadın taraftarların bulunması dikkatleri çekti.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 09:48..
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İran'da kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

İran'da devrimin üzerinden geçen 39 yılın ardından ilk kez stadyumda kadınlar maç seyredebildi, kadın taraftarların maçlara girişine izin verildi.

İran'da kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

500 KADIN TARAFTAR MAÇA GELDİ

Başkent Tahran’daki Azadi (Özgürlük) Stadı’nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Mustafa Denizli’nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis’in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

İran'da kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

Taraftarlar arasında 500’e yakın da kadın futbolsever vardı. 1979 İran Devrimi’nden bu yana kadınlar, erkeklerin olduğu turnuvalara giremiyordu. Ancak Asya Şampiyonası'nda kadınlar erkeklerle birlikte maçı seyredebildi.

İran'da kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

KADINLARA ÖZEL KONTENJAN

Sosyal medya hesaplarında statlardaki kadın taraftarların, futbolcuların yakınları ile kadın futbol takım oyuncuları olduğu iddia edilirken, İranlı ISNA haber ajansı kadınlara 850 kişilik kontenjan ayrıldığını kaydetti. Persepolis, ilk maçta rakibine 2-0 yenilmişti. Önceki günkü maç 0-0 sona erdi ve finali Japonya’nın Kashima Antlers takımı kazandı.

İran'da kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

Maç sonucuna rağmen İranlı kadınlar kendileri adına unutulmaz bir gece yaşayarak belki de ömürlerinde ilk kez tribünlerden maç izleme deneyimini yaşadı.

İran'da kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

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