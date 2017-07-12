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İran'da kadınlar için araç içinde başörtü tartışması

İran'da çoğu yaz olduğu gibi bu sene de kadınlar araçlarında başını kapatmalı mı, kapatmamalı mı tartışması başladı.

12.07.2017 - 07:41
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İran'da kadınlar için araç içinde başörtü tartışması

Araç içinin mahrem alan olduğunu savunan görüş; kadınların araç içinde başlarını açabileceklerini savunurken diğer görüş ise; araç içlerinin de kamusal alan olduğunu ve kadınların başlarını kapatması gerektiğini savunuyor.

"BAGAJ MAHREM ALANDIR"

Öte yandan İran Yargı Erki Başkanvekili Hadi Sadıki, “Aracın bagaj gibi görünmeyen bölümü özel alandır, ancak görülen kısımları özel alan olmaktan çıkar” derken Ruhani ise 2015 yılında yaptığı açıklamayla araç içinde başı açık kadınlara ceza kesen polisleri  için eleştirmişti.

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