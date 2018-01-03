İran'da günlerdir devam eden eylemler, ayaklanma noktasına geldi. Giderek artan tansiyon her ilde kendini farklı bir protesto türü ile gösteriyor. İsfahan'da gerçekleştirilen protestolarda bir teknoloji merkezi ateşe verildi.

KAMU BİNASI CAYIR CAYIR YANDI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, protestocuların İsfahan'da araçlara zarar verdiği ve kamu binası olan bir teknoloji merkezini de yaktıkları görüldü. Protestocuların binanın yandığı sırada taşlayarak zafer nidaları attığı duyulurken, içeride birilerinin olup olmadığı bilinmiyor.

İran'da kamu binaları kundaklandı - VİDEO

AHVAZ'DA POLİSLERLE ÇATIŞMA

İsfahan'da yaşananlar bir tarafta devam ederken Ahvaz'da da polisler ile eylemciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yer yer silah seslerinin de duyulduğu olaylarda can kaybının yaşandığı bilgileri geliyor.

İRAN'DA GERGİNLİK ÜST DÜZEYDE

Protestoların başlangıcından bu yana, 20'den fazla kişinin öldüğü belirtilirken, ekonomik olarak başlayan ve hükümet karşıtı gösteriye dönüşen eylemlerde 1000'den fazla kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

ABD, İsrail gibi birçok ülke bu ayaklanmayı destekleyerek halkın hakkını aradığını savunurken, İran yönetimi sokak olaylarını organize eden ülkelerden birinin de İngiltere olduğu kanısında. İngiltere her ne kadar bu iddiayı kabul etmediyse de iddianın yalan olduğuna ilşikin bir beyan da vermedi.