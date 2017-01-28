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İran'da kuş gribi alarmı

Tahran Tavuk Üreticileri Birliği Müdürü Nasır Nebipur, kuş gribinin İran'ın 15 eyaletine yayıldığı uyarısında bulundu.

28.01.2017 - 17:27
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TAVUK

Mehr haber Ajansı'na konuşan Nebipur, "Kuş gribi İran'da şu ana kadar 15 eyalete yayıldı." dedi.

6 MİLYON TAVUK İTLAF EDİLDİ

Kum ve İsfahan eyaletlerinde de hastalığın yayılma riskinin bulunduğunu aktaran Nebipur, "Kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 5 ila 6 milyon civarında." ifadesini kullandı.

Nebipur, İran'ın göçmen kuşların rotası üzerinde olmasından dolayı hastalığın henüz kontrol altına alınamadığını dile getirdi.

Dünya sağlık Örgütü verilerine göre, 2003-2008 yılları arasında dünya genelinde 245 kişinin ölümüne yol açan kuş gribi, göçmen kuşlardan yerli kanatlılara onlardan da insanlara geçiyor.

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