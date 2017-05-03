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İran'da maden faciası

İran'ın kuzey eyaletlerinden Gülistan'a bağlı Azerşehr'de meydana gelen patlamada 40'ı aşkın işçi göçük altında kaldı.

03.05.2017 - 21:48
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İran'da maden faciası

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İran Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Şahin Fethi, Azerşehr'deki "Zemestan Yurt" madeninde öğle saatlerinde bir patlama olduğunu söyledi.

Patlama sonucu 40'tan fazla madencinin göçük altında kaldığının tahmin edildiğini belirten Fethi, kurtarılan 6 işçinin hastaneye sevk edildiğini aktardı.
Kızılay yetkilisi, kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

PATLAMA NÖBET DEĞİŞİMİ SAATİNE DENK GELDİ

Öte yandan basına açıklamada bulunan bir eyalet yetkilisi de patlamanın gaz sıkışıklığı nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, "Patlama, nöbet değişimi saatine denk geldiğinden, göçük altında kalan madencilerin sayısının yüksek olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

İran'da maden faciası

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