İran’da milli yas ilan edildi

İran’ın Ahvaz kentinde dün saat 09.00 sıralarında Kudüs bulvarında askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Teröristlerin törenin düzenlendiği alana nasıl girdiği ile ilgili yapılan açıklamalarda farklı iddialar yer alıyor.

ASKERİ TÖRENDE SALDIRI

İlk iddialara göre, teröristler günler öncesinden silahlarını askeri geçit töreninin düzenlendiği parkta yerleştirip, tören gününde halkın arasında izleyici olarak yer aldı ve silahlarını gizledikleri alanlardan çıkararak saldırıyı gerçekleştirdi. Diğer iddialara göre de teröristler, askeri üniformalar ile geçit töreninde bulunan askerler arasında yer alıp, tören başladıktan hemen sonra saldırıyı gerçekleştirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin 4 kişi olduğu yayınlanan bilgiler arasında yer alıyor. 4 teröristten 3’ü İran güvenlik güçleri ile silahlı çatışma sırasında öldürüldü ve geri kalan terörist ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 60 KİŞİ YARALANDI

25 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 kişinin yaralandığı terör saldırısında, kurbanların arasında bir çocuk ve bir gazeteci de yer alıyordu. Huzistan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, annesi ile beraber askeri geçit törenini izlemeye gelen 4 yaşındaki bir çocuğun da saldırı da hayatını kaybettiği, annesinin ise yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunu askeri güçlerin oluşturduğu belirtilmişti.

SALDIRIYI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, saldırıyı gerçekleştiren terör unsurlarının el-Ahvaziye adlı bölücü terör örgütüne bağlı olduğunu, söz konusu örgütün Suudi Arabistan himayesinde olduğunu açıklamıştı. Yapılan resmi açıklamaların ardından el-Ahvaziye örgütü yayınladığı bir bildiride, terör saldırısını üstlenerek, saldırıyı büyük bir başarı olarak nitelendirmişti.

Ancak saatler sonra kafaları karıştıran yeni bir gelişme medyada geniş yer buldu; bu sefer terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendi. DEAŞ, yayın organları tarafından Ahvaz kentinde düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

İRANLI YETKİLİLER TARAFINDAN YAPILAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, saldırı sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, "Yabancı bir rejim tarafından işe alınan, eğitim alan ve silahlanan teröristler Ahvaz’a saldırı gerçekleştirdi. Saldırının kurbanları arasında haber mensupları ve çocuklar da yer alıyor. İran, bölgedeki terörizmin destekleyicilerini ve onların ABD’li efendilerini böylesi saldırılar için sorumlu buluyor. İran, İranlıları savunma doğrultusunda seri ve katı yanıt verecektir" ifadelerini kullanarak, terör saldırısına sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise yaptığı açıklamada, “terör ve şiddetinin destekleyicileri, onlara bağlı olan ve terörü meşru kılmaya çalışan tefsirciler, içi boş yalanlar ile İran karşıtı teröristleri desteklemekteki rollerini gizleyemezler” ifadelerine yer verdi.

Önemli bir diğer açıklama ise İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney tarafından yapıldı. Ayetullah Hamaney yapmış olduğu yazılı açıklamada, terör kurbanlarının ailelerine başsağlığı dileyerek, “Kadınları ve çocukları hedef alan bu taş kalpliler, kesintisiz bir şekilde insan haklarından konuşan ve iddialarda bulunan o yalancı ve riyakara bağlı. Bunların kinci kalpleri, silahlı güçlerin geçit töreninde tecelli bulan ülkemizin milli iktidarını tahammül edemiyor. Bu cinayetler ABD tarafından bölgemizde yerleştirilen hükumetlerin takip ettiği komploların devamıdır. Söz konusu hükumetler aziz ülkemizde güvensizlik oluşturmayı hedef almış durumda” ifadelerine yer verdi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Terör saldırı nedeniyle Pazartesi günü milli yas ilan edildi. İranlı yetkili açıklamasının devamında “Ayrıca Pazartesi günü terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımızın cenaze törenleri de düzenlenecek” ifadelerini kullandı.



