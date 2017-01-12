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İran'da motosiklete binan kadınlar gözaltında

İran'da 2 kadın motorsiklete bindikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

12.01.2017 - 16:39
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İran'ın resmi ajansı İRNA'ya konuşan Huzistan eyaletine bağlı Dezful kenti Emniyet Müdürü Albay Ali İlhami,motorsiklete binen 2 kadının sosyal medyada görüntülerinin yayınlanmasının ardından gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, Dezful Orman Parkın'da motorsiklete binen 2 kadının emniyet güçlerince tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Kadınları motorsiklete binmekle devrim ve toplumsal değerlere aykırı davranmakla suçlayan İlhami, 2 kadınla ilgili dosyanın mahkemeye sevk edildiğini aktardı.

MOTOSİKLET VE BİSİKLETE BİNMELERİ YASAK

Sosyal özgürlüklerin sınırlı olduğu ülkede kadınların motorsiklet ve bisiklete binmelerinin yasak olması eleştirilere yol açıyor.

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