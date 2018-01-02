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İran'da ölü sayısı 29'a yükseldi

İran'da protestoların 5. gününde gerilim 29 kente sıçrarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 09:41..
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İran devlet televizyonu beşinci gününe giren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a çıktığını duyurdu.

Devlet televizyonu silahlı göstericilerin polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığını savundu.

BİR POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Devlet medyası, Dorud kentinde eylemcilerin çaldığı bir itfaiye aracının altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Necefabad kentinde ise bir gösterici, polislerin üzerine ateş açtı. İran televizyonu, bir polisin öldüğünü aktardı.

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