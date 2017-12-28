İran'da peş peşe 2 deprem

İlam eyaletinin Serable şehrinde yerel saat ile 22.54’te yerin 10 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beş dakika sonra saat 22.59’da ise yerin 8 kilometre derinliğinde merkezi İlam eyaletinin Serable şehri olduğu belirtilen 3.3 büyüklüğünde 2. bir deprem oldu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İranlı yetkililer tarafından can ve mal kaybı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

İlam eyaleti, İran’ın güneybatısında yer alan ve Irak’a sınırı olan bir eyalet.İran-Irak sınırında merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede 12 Kasım’da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 534 kişi hayatını kaybetmişti.