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İran'da sahte içkiden 21 kişi öldü

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, çarşamba gecesinden bu yana 168 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığı ve 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA | 29.09.2018 - 14:36..
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iran

Hürmüzgan Emniyet Müdürü Azizullah Meleki, olaydan sonra soruşturma başlatıldığını ve kaçak içki satıcılarının tespit edildiğini duyurdu.

Meleki, soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretip sattığı tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

21 KİŞİ ÖLDÜ

Sahte içkiden zehirlenenlerden 168 kişi hastaneye kaldırılırken, 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise durumunun ağır olduğu açıkladı.

Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulurken bir kısmı da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde üretiliyor.

İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor. Elburz eyaletine bağlı Kereç kentinde de 11 Eylül'de 3 kişi sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

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