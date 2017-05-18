İran'da Ruhani ve Reisi taraftarları sokaklara döküldü

(Muhafazakar aday İbrahim Reisi taraftarları)

Başkentin önemli meydanlarından Muhatahhari Meydanı'nda toplanan Ruhani taraftarları, 2011 yılından bu yana ev hapsindeki reformist lider Mir Hüseyin Musevi lehine sloganlar attı.

SOKAK GÖSTERİLERİNE İZİN VERİLMEYECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı tarafından, seçim kapsamında sokak gösterilerine izin verilmeyeceğinin açıklanmasına rağmen caddeyi dolduran kalabalık emniyet güçlerinin birkaç kez müdahalesine karşın tekrar bir araya gelerek Ruhani lehine slogan atmaya devam etti.

2 ADAY ÇEKİLDİ

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için Lider Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından belirlenen 6 adaydan ikisi yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

(Ilımlı muhafazakar Ruhani taraftarları)

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı reformist aday İshak Cihangiri, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye desteğini ilan ederken, muhafazakar kesimin adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi lehine çekildiğini belirtmişti.

Bir diğer muhafazakar aday İslam Koalisyonu Partisi Merkez Şura Başkanı Mustafa Mir Selim de bu akşam partiye ait internet sitesinden yapılan açıklamayla Reisi lehine çekildi.

Reformist Mustafa Haşimiteba her ne kadar çekilmese de Ruhani'ye oy verme çağrısında bulunmuştu.

Seçimin, reformistler ve ılımlı muhafazakarların desteğini alan Ruhani ile muhafazakarların asıl adayı olduğu belirtilen Reisi arasında geçmesi bekleniyor.

İran'da cuma günü cumhurbaşkanlığının yanı sıra il meclisi seçimleri yapılacak. 80 milyon nüfuslu ülkede 56 milyon 410 bin 234 kayıtlı seçmen bulunuyor.