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İran'da sıcak hava, trafik ışıklarını eritti

Sıcaklığın 50 derecenin üstüne çıktığı Huzistan eyaletinde, elektrik kesintilerini önlemek için üniversite sınavları iptal edildi.

İHA | 03.07.2018 - 22:30..
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Huzistan Eyaletinin Valiliğinin Acil Durum Yönetimi’nin yayınladığı bildiriye göre, hava sıcaklığının artması ve elektrik altyapının yetersiz olması nedeniyle Huzistan Azad Üniversitesi ve Ahvaz şubesinin tüm bölümlerinin sınavları iptal edildi.

İran'da sıcak hava, trafik ışıklarını eritti

SICAKLIKLAR 50 DERECENİN ÜZERİNDE

İran’ın güneyinde olan Ahvaz şehrinin sıcaklığı yaz günlerinde 50 derecenin üstüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Huzistan eyaletinin başka şehirlerinde su sıkıntıları yüzünde halk sokağa inmişti.

Hürremşehr ve Abadan şehirlerinde İran çelik kuvvetleri göstericileri dağıtmak amaçlı şiddete baş vurmuştu. İran’dan gelen haberlere göre çok sayıda vatandaş gözaltına alınmış, bir kişi polisin kurşunuyla hayatını kaybetmişti.

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