İran'da silahlı protestocular askeri üsse saldırdı

Şiddetli çatışmaların yaşandığı İran çok tehlikeli bir yola doğru hızla ilerliyor. Yüksek fiyat ve artan işsizliğin protestolarıyla başlayan eylemler, hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Gelinen son noktada silahlı sivillerin askeri üslere saldırdığı açıklandı.

ASKERİ ÜSLERE SİLAHLI BASKIN

İran devet televizyonu,bir grup silahlı sivilin polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştıkları, buna yönelik harekat yaptıkları belirtildi.

Harekat kapsamında kritik noktalara baskın gerçekleştiren silahlı sivillerin, güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü açıklandı.

377 KİŞİ GÖZALTINDA

Gösteriler sırasında Tahran'da 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

WASHİNGTON-TAHRAN HATTINDA DÜELLO

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da yaşanan ayaklanmalarla ilgili açıklamasına cevap verdi. Protestolara Trump'ın sempati duyma hakkının olmadığını belirten Ruhani gösteriler için "yasal" ifadesini kullandı.

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İRAN'DA GERGİNLİK

Son günlerde İran'ı sarsan protesto dalgasında, ülkenin birçok şehrindeki binlerce kişi sokağa inerek hayat pahalılığı ve zorlaşan ekonomik şartları protesto ediyor.

Gösterilerde hükümet karşıtı sloganların yanı sıra,dini lider Ayetullah Hamaney karşıtı sloganlar da atılıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, protestoların başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada halkın gösteri hakkı olduğunu ancak bunu yaparken 'ülkenin düşmanlarına' karşı uyanık olmaları gerektiğini söylemişti.

Ülkede protestoların başlamasının ardından sosyal medyada da kısıtlamalara gidilmişti.