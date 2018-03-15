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İran'da sokaklar karıştı: Kadınlar başörtülerini yakıyor

Ülkenin farklı kentlerinde sokaklara çıkan kadınlar, yakılan ateşlere başörtülerini atarak yasakların kaldırılmasını istedi.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 09:41..
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İran'da sokaklar karıştı: Kadınlar başörtülerini yakıyor

İran'da devam eden başörtüsü tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

YASAK KALKSIN

Başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasını isteyen kadınlar sokaklara döküldü.

SOKAKLAR ALEV ALEV

Cadde ve sokaklarda ateşler yakmaya başlayan kadınlar, sloganlar atarak başörtülerini ateşin içerisine bıraktı.

"KIZLARIN SOKAK DEVRİMİ"

"Kızların sokak devrimi" tagiyle paylaşılan görüntüler, ülkede olayların kıvılcımını ateşledi.

İran'da sokaklar karıştı: Kadınlar başörtülerini yakıyor

İran'da sokaklar karıştı: Kadınlar başörtülerini yakıyor

OLAYLARIN ARKASINDA KİM VAR

İranlı yetkililer ise çıkarılan sokak olaylarının Batı tarafından desteklendiğini savunuyor.

Amerika, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleri, geçtiğimiz aylarda ülkede çıkan sokak olaylarını açık bir şekilde desteklediğini dile getirmişti.

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