İran'da devam eden başörtüsü tartışmaları yeni bir boyut kazandı.
YASAK KALKSIN
Başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasını isteyen kadınlar sokaklara döküldü.
SOKAKLAR ALEV ALEV
Cadde ve sokaklarda ateşler yakmaya başlayan kadınlar, sloganlar atarak başörtülerini ateşin içerisine bıraktı.
"KIZLARIN SOKAK DEVRİMİ"
"Kızların sokak devrimi" tagiyle paylaşılan görüntüler, ülkede olayların kıvılcımını ateşledi.
İran'da sokaklar karıştı: Kadınlar başörtülerini yakıyor
OLAYLARIN ARKASINDA KİM VAR
İranlı yetkililer ise çıkarılan sokak olaylarının Batı tarafından desteklendiğini savunuyor.
Amerika, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleri, geçtiğimiz aylarda ülkede çıkan sokak olaylarını açık bir şekilde desteklediğini dile getirmişti.