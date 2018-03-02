taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.533
USD
3,8223
EURO
4,7084
ALTIN
162,54
PETR
63,4000

İran'da stadyuma girmeye çalışan 35 kadına gözaltı

Tahran'da İstiklal ve Persepolis takımları arasında oynanacak futbol maçına gitmek isteyen 35 kadın, polisler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 15:00..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da kadınların futbol müsabakalarını stadyumlardan izlemesine olanak tanıyan serbestlik, İran'da tam aksi yönde işliyor.

İran'ın İstiklal ve Persepolis takımları arasındaki müsabakayı seyretmek üzere stadyuma girmeye çalışan 35 kadın taraftar, İran polisleri tarafından gözaltına alındı.

İran'da stadyuma girmeye çalışan 35 kadına gözaltı

POLİSLER GÖZALTINA ALDI

Bilet kontrolleri sırasında içeri girmeye çalıştığı farkedilen 35 kadın taraftar polisler tarafından yakalandı. Önce içeri girmeye izin verilmeyen kadınlar, isteklerinde ısrar edince polisler tarafından gözaltına alındı.

Maç boyunca gözaltında tutulan kadınların, maç sonunda serbest bırakıldığı açıklandı.

İran'da stadyuma girmeye çalışan 35 kadına gözaltı

"UYGUN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜLER"

İraın'ın ISNA haber ajansına konuşan İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Salman Samani'nin kadın taraftarların gözaltına alınmadığını, "uygun bir yere götürüldüklerini" söyleyerek gözaltında tutulmalarını doğrular nitelikte konuştu.

Bir gazetecinin spor bakanına sorduğu "Kadınların futbol maçlarını tribünden izlemesine izin verilecek mi?" diye sorması üzerine televizyonlar canlı yayını keserken, bu hamle gözaltı iddialarını doğruladı.

TABULARI YIKMA ÇAĞRISI

İran'da 1979 yılında gerçekleştirilen İslam Devrimi'yle kadınların futbol maçlarına gitmesi yasaklanmıştı.

Maç öncesi sosyal medyadan, maçın oynanacağı Azadi Stadyumu önünde kadınlara tribün yasağını protesto etmek için toplanma ve eylem gerçekleştirme çağrıları yapılmıştı.

Öte yandan FIFA Başkanı ve spor bakanının da katıldığı bu maçta yapılacak eylemler için "35 yıllık tabuyu yıkmak için en doğru fırsat" yorumları yapılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kadınlar için ‘Vicdan Konvoyu’
Suriye hapishanelerindeki kadınların özgürlüklerini talep etmek amacıyla İstanbul’dan Hatay’a Vidan Konvoyu 6 Mart’ta yola çıkıyor.
Macron ile Trump arasında Suriye görüşmesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi yaptı.
İngiliz kraliyet düğününe halk da davet edildi
İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle'ın mayıs ayındaki düğününe halktan da davetliler katılacak.
Burkina Faso'da saldırı
Burkina Faso'da büyükelçilik caddesi üzerinde silah ve patlama sesleri duyuldu. Olayın saldırı olduğuna ilşikin bilgiler gelirken, bilançoyla ilgili açıklama yapılmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

170
Türkiye sınırına geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı

Türkiye sınırına geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı

213
Raco için operasyon başladı

Raco için operasyon başladı

73
Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

53
Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

80
CHP'li belediye Uğur Dündar'ın programına izin vermedi

CHP'li belediye Uğur Dündar'ın programına izin vermedi

52
Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM