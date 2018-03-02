İran'da stadyuma girmeye çalışan 35 kadına gözaltı

Suudi Arabistan'da kadınların futbol müsabakalarını stadyumlardan izlemesine olanak tanıyan serbestlik, İran'da tam aksi yönde işliyor.

İran'ın İstiklal ve Persepolis takımları arasındaki müsabakayı seyretmek üzere stadyuma girmeye çalışan 35 kadın taraftar, İran polisleri tarafından gözaltına alındı.

POLİSLER GÖZALTINA ALDI

Bilet kontrolleri sırasında içeri girmeye çalıştığı farkedilen 35 kadın taraftar polisler tarafından yakalandı. Önce içeri girmeye izin verilmeyen kadınlar, isteklerinde ısrar edince polisler tarafından gözaltına alındı.

Maç boyunca gözaltında tutulan kadınların, maç sonunda serbest bırakıldığı açıklandı.

"UYGUN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜLER"

İraın'ın ISNA haber ajansına konuşan İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Salman Samani'nin kadın taraftarların gözaltına alınmadığını, "uygun bir yere götürüldüklerini" söyleyerek gözaltında tutulmalarını doğrular nitelikte konuştu.

Bir gazetecinin spor bakanına sorduğu "Kadınların futbol maçlarını tribünden izlemesine izin verilecek mi?" diye sorması üzerine televizyonlar canlı yayını keserken, bu hamle gözaltı iddialarını doğruladı.

TABULARI YIKMA ÇAĞRISI

İran'da 1979 yılında gerçekleştirilen İslam Devrimi'yle kadınların futbol maçlarına gitmesi yasaklanmıştı.

Maç öncesi sosyal medyadan, maçın oynanacağı Azadi Stadyumu önünde kadınlara tribün yasağını protesto etmek için toplanma ve eylem gerçekleştirme çağrıları yapılmıştı.

Öte yandan FIFA Başkanı ve spor bakanının da katıldığı bu maçta yapılacak eylemler için "35 yıllık tabuyu yıkmak için en doğru fırsat" yorumları yapılmıştı.