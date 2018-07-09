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İran'da su krizi vahim noktada

İranlı milletvekili Hadimi, Huzistan bölgesindeki su krizinin vahim noktada olduğunu söyledi.

AA | 09.07.2018 - 08:52..
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İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan İranlı milletvekili Hidayetullah Hadimi, "Huzistan bölgesindeki su krizi ve çevresel sorunlara önlem alınması" çağrısında bulundu. Hadimi, "Huzistan bölgesindeki su ve elektrik sıkıntısı ile su kaynaklarının kuruması ve çevresel sorunlar vahim noktada." dedi.

Huzistan bölgesindeki sorunların halkın tepkisine neden olduğunu belirten Hadimi, Hürremşehr kentinde halkın su sorununu protesto etmesinin ardından önlem alındığını ancak İze ve Bağmülk kentlerinde durumun çok daha kötü olduğunu aktardı.

"BÖLGEYE SU ULAŞTIRILMASI RUHANİ'NİN ÖNCELİĞİ OLMALI"

Söz konusu kentlere belirli sürelerle su verildiğini kaydeden Hadimi, bu şekilde halkın su ihtiyacının karşılanamadığını ifade etti. İranlı milletvekili ayrıca yakın gelecekte Huzistan'ın kuzeydoğusundaki su krizinin daha da ciddileşeceği uyarısında bulunarak, "Bölgeye su ulaştırılması, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önceliği olmalı." ifadesini kullandı.

İran'da yağışların ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak zorunda kalıyor.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde halk, su sorununu protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan İranlı milletvekili Hidayetullah Hadimi, "Huzistan bölgesindeki su krizi ve çevresel sorunlara önlem alınması" çağrısında bulundu. Hadimi, "Huzistan bölgesindeki su ve elektrik sıkıntısı ile su kaynaklarının kuruması ve çevresel sorunlar vahim noktada." dedi. Huzistan bölgesindeki sorunların halkın tepkisine neden olduğunu belirten Hadimi, Hürremşehr kentinde halkın su sorununu protesto etmesinin ardından önlem alındığını ancak İze ve Bağmülk kentlerinde durumun çok daha kötü olduğunu aktardı. "BÖLGEYE SU ULAŞTIRILMASI RUHANİ'NİN ÖNCELİĞİ OLMALI" Söz konusu kentlere belirli sürelerle su verildiğini kaydeden Hadimi, bu şekilde halkın su ihtiyacının karşılanamadığını ifade etti. İranlı milletvekili ayrıca yakın gelecekte Huzistan'ın kuzeydoğusundaki su krizinin daha da ciddileşeceği uyarısında bulunarak, "Bölgeye su ulaştırılması, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önceliği olmalı." ifadesini kullandı. İran'da yağışların ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak zorunda kalıyor. İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde halk, su sorununu protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

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