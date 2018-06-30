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İran'da su protestosu

Ekonomik krizle boğuşan İran'da, Hürremşehr kentinde yaşanan susuzluk nedeniyle halk sokağa çıktı. Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden su satın alıyor.

AA | 30.06.2018 - 13:27..
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İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde onlarca kişi musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini protesto etti. Hürremşehr Büyük Cami'nin önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.

İran'da su protestosu

SU PREOTESTOSU

Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, "Beceriksiz yöneticiler istemiyoruz. Hırsızlar din adına bizi yağmaladı." sloganları attı.

Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.

İRAN'DA KURAKLIK

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de geçen hafta benzer bir gösteri düzenlenmişti.

İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

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