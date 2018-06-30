İran'da su protestosu

YKS’de 15 dakikaya takılan öğrenci: Şaka mı bu?

Yaşadığımız toplumda hepimiz kendi hayatımızın sanatçısıyız. Peki yaşam sanatını icra ederken ne kadar başarılıyız?

Bolu’da, anahtarını kopyalayarak girdiği arkadaşının evinden kolye ile bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E. adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.

CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 24 Haziran seçimlerinin kapsamlı olarak değerlendiren bir rapor hazırlanacak.

Bir dönem verdiği kilolar nedeniyle hastanelik olan İrem Derici, 10 kilo aldığını söyledi.

1 CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

2 Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası Kendi düşüncelerinin dışındaki fikirlere açık olmayanlar, Türkiye'yi terk etmek için planlarına devam ediyor. Adam başı 10 TL toplayarak ada almayı hayal edene, "Bin TL vereyim gidin" cevabı geldi.

3 İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oyun çıkması üzerine seçmene saldırdı.

4 Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'nde 10 yıl EBAY, Yahoo ve Microsoft gibi firmalarda çalışan yazılım geliştirme uzmanı Sezer Yalçın, köyünde girişimci oldu.

5 Muharrem İnce, YSK'dan Swissotel'e geçti CHP'li seçmen, 24 Haziran gecesi Muharrem İnce'nin kaçırıldığına inanıyordu. Oysa bu sırada İnce, Swissotel'in kendisi için kapatılan 8. katındaydı.

6 CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı 24 Haziran seçimleri geride kaldı; Türkiye ekonomide yeni bir sayfa açıyor. Yeni dönemde Türk lirası da değer kazanacak.