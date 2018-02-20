taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.882
USD
3,7584
EURO
4,6654
ALTIN
162,74
PETR
65,6000

İran'da tarikat üyeleri polisle çatıştı

Tahran'da 3 polisin hayatını kaybettiği olayla ilgili Gonabadi tarikatı mensubu 12 kişi gözaltına alındı.

İHA | 20.02.2018 - 01:52..
  1. Haberler
  2. Dünya

Gonabadi tarikatına ait majzooban haber sitesi, polisin 12 tarikat üyesini gözaltına aldığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, başkent Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda polisin üzerine otobüs sürerek 3 emniyet mensubunun hayatını kaybetmesine neden olan eylemcinin tarikat üyesi Yaver Muhammed Selas olduğunu duyurdu.

Tarikat mensuplarıyla polis arasında gerginliğin sürdüğü belirtiliyor.

İran'da tarikat üyeleri polisle çatıştı

İran'da tarikat üyeleri polisle çatıştı

OLAYIN GEÇMİŞİ

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddialarına ve tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında akşam saatlerinde çatışma çıkmış, bir eylemci güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmuştu. Eylemci olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Silsileyi Nimetullahi olarak da isimlendirilen Gonabadi tarikatı, Seyyid Şah Nimetullahi Veli tarafından hicri 8'inci yüzyılda kurulan bir Şii tarikatı olarak biliniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

2
Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

7
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

14
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türk hocaların kapışması

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türk hocaların kapışması

1
Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

6
Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

2
Bağdat’ta terör saldırısı

Bağdat’ta terör saldırısı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM