Gonabadi tarikatına ait majzooban haber sitesi, polisin 12 tarikat üyesini gözaltına aldığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, başkent Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda polisin üzerine otobüs sürerek 3 emniyet mensubunun hayatını kaybetmesine neden olan eylemcinin tarikat üyesi Yaver Muhammed Selas olduğunu duyurdu.

Tarikat mensuplarıyla polis arasında gerginliğin sürdüğü belirtiliyor.

İran'da tarikat üyeleri polisle çatıştı

OLAYIN GEÇMİŞİ

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddialarına ve tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında akşam saatlerinde çatışma çıkmış, bir eylemci güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmuştu. Eylemci olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Silsileyi Nimetullahi olarak da isimlendirilen Gonabadi tarikatı, Seyyid Şah Nimetullahi Veli tarafından hicri 8'inci yüzyılda kurulan bir Şii tarikatı olarak biliniyor.