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İran'da terör kurbanları son yolculuğunu uğurlandı

25 kişinin terör saldırısında hayatını kaybettiği İran'da acı ve öfke var.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 14:58..
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12'si Devrim Muhafızları mensubu 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı Ahvaz saldırısının kurbanları için büyük bir cenaze töreni düzenlendi.

Ahvaz'ın Sarallah Camisi'ndekitörene katılmak için İran'ın dört bir yanından binlerce kişi geldi. Tabutlar İran bayraklarına sarılırken ''Sonuna kadar ayaktayız'', ''Terörizme hayır'' yazılı pankartlar taşındı.

ABD VE İSRAİL'E TEPKİ

'Teröristleri ve onların bölgesel ve bölge dışı destekçilerini lanetleyen' sloganlar atılırken özellikle ABD ve İsrail hedef alındı.

İran'da terör kurbanları son yolculuğunu uğurlandı

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN FOTOĞRAFLARI TAŞINDI

Arap vatandaşlar, dayanışma adına bölgedeki Arap kabilelerin bayraklarını açtı. Pek çok kişi saldırıda öldürülen 4 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafını taşıdı.

İran'da terör kurbanları son yolculuğunu uğurlandı VİDEO

İran'da terör kurbanları son yolculuğunu uğurlandı

İran'da terör kurbanları son yolculuğunu uğurlandı

İran'da terör kurbanları son yolculuğunu uğurlandı

İran'da terör kurbanları son yolculuğunu uğurlandı

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