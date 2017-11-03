İran'da teröristlerle çatışma: 8 İran askeri öldü

İran resmi haber ajansı İRNA'ya açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Radfer, "Sınır muhafızlarımız ile terörist gruplar arasında Çaldıran kentinde çıkan çatışmada birçok terörist öldürüldü. Ancak, bu çatışmalarda 8 askerimiz de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Radfer, çatışmanın sınırın sıfır noktasında yaşandığını belirterek, "Terörist gruplara karşı bölgede operasyon devam ediyor." dedi.

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNİN KARŞISINDA

Çatışmayla ilgili daha detaylı bilginin, operasyonlar sonlandığında paylaşılacağını kaydeden Radfer, çatışmada öldürülen güvenlik güçlerinden 3'ünün sınır muhafızı, 5'inin ise muvazzaf asker olduklarını söyledi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki yaklaşık 45 bin nüfuslu sınır kenti, Van'ın Çaldıran ilçesinin karşısında yer alıyor.