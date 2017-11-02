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İran'da Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da bir araya geldi.

02.11.2017 - 02:08
  1. Haberler
  2. Politika

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Üçlü Liderler zirvesi", Rusya, Azerbaycan ve İran ülke liderleri tarafından imzalanan ortak bildiriyle sona erdi.

İran'da Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi

Zirvenin ev sahibi Ruhani, burada yaptığı konuşmada, Tahran bildirisinin, Bakü'de alınan ortak kararların tamamlayıcı ve hızlandırıcısı niteliğinde olduğunu belirtti.

İran, Rusya ve Azerbaycan'ın petrol ve gaz bakımından zengin üç ülke olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Ortak çabamız, ülke ekonomilerimizin daha hızlı gelişmesine yol açacaktır." dedi.

Ruhani, İran, Rusya ve Azerbaycan arasında oluşturulacak ortak yatırım fonunun, ekonominin çeşitli alanlarında üç ülkenin güç ve işbirliği potansiyelini artıracağını söyledi.

Zirvede, bölgesel konuların yanı sıra, enerji, ulaşım ve inşaat gibi ortak ekonomik iş birliği alanlarına odaklanıldığını aktaran Ruhani, İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'ını Helsinkiye bağlayacak kuzey-güney ulaşım koridoru projesinin, İran'daki Reşt-Astara ayağının yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Ruhani, İran, Rusya ve Azerbaycan arasında petrol araştırma ve yatırımları konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

İran'da Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi

"ANA GÜNDEM EKONOMİK KONULARDI"

Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve sonrası yapılan ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, kuzey güney ulaşım koridorunun önemine işaret ederek, Rusya, İran ve Azerbaycan'ın söz konusu koridordan en iyi şekilde yararlanmak için ortak çabalarını artırma niyetinde olduklarını söyledi.

Zirvede, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konularının da görüşüldüğünü belirten Putin, "Ancak görüşmelerimizin ana gündemini ekonomik konular oluşturdu." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya, İran ve Azerbaycan'ın bölgenin hidrokarbon bakımından zengin ülkeleri olduğunu vurgulayarak, "Bizler, birbirimizle rekabet değil, bu alanda birlikte ortak iş birliği için çalışıyoruz." diye konuştu.

İran'da Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi

ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, ortak iş birliğinin, Azerbaycan, Rusya ve İran'a ekonomik alanda yapacağı katkının yanı sıra, bölgenin güvenlik ve istikrarı için de önemli olduğunu dile getirdi.

Zirve sonrasında Putin, Aliyev ve Ruhani ortak bildiriye imza attı.

İlki geçen yıl ağustos ayında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de yapılan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler, terörle mücadele, Hazar Denizi'nin hukuki statüsü, enerji ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi gibi konuları içeren bir bildiriye imza atmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve kapsamında gittikleri Tahran'da, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

İran'da Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi

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