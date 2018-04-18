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İran'da Ulusal Ordu Günü

İran, Ulusal Ordu Günü dolayısıyla düzenlediği törende, füzelerini sergiledi.

AA | 18.04.2018 - 12:12..
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İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü dolayısıyla başkent Tahran yakınındaki İmam Humeyni türbesinin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi.İran'da Ulusal Ordu Günü

GÖVDE GÖSTERİSİ

Törende yıllardır olduğu gibi yine füzeler, silahlar ve ordularla gövde gösterisi yapıldı. Her yıl düşmanlara ve özellikle ABD'ye yönelik bir gövde gösterisi olarak gerçekleştirilen bu tören, bu yıl da aynı şekilde kutlandı.Törende İran'ın uzun menzilli füzeleri ve yeni nesil silahları da geçite katıldı.

Törene katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuşma yaptı.

İran'da Ulusal Ordu Günü FOTO GALERİ

İran'da Ulusal Ordu Günü VİDEO

İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

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