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İran'da üniversite öğrencileri miting düzenledi

Başkent Tahran'da Ruhani'nin seçim mitinginde üniversite öğrencileri, Yeşil Hareketi'nin liderlerinin serbest bırakılmasını istedi.

04.05.2017 - 20:46
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Başkent Tahran'daki Voleybol Federasyonu Spor Salonu’nda Ruhani Yanlısı Üniversite Öğrenciler Platformu tarafından miting düzenlendi.

RUHANİ YANLISI ÖĞRENCİLERİN MİTİNGİ

Salonu dolduran gençlerin ülkedeki reformist hareketin liderleri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ev hapsinde tutulan Musevi ve Kerrubi lehine attıkları slogan damgasını vurdu.

İran'da üniversite öğrencileri miting düzenledi GALERİ

İran'da üniversite öğrencileri miting düzenledi

ÖĞRENCİLERDEN RUHANİ'YE DESTEK

Boyun atkıları ve kollarındaki bilekliklerde Yeşil Hareketi'nin aynı renkli objelerini kullanan gençler, "Bizim mesajımız ev hapsinin kalkması, Musevi ve Kerrubi'nin özgür olmasıdır", "Ya Hüseyin Mir Hüseyin", "Hatemi ve Ruhani’ye selam", "Yaşasın reform, Yaşasın Hatemi" sloganları attılar.

İran'da üniversite öğrencileri miting düzenledi

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 19 MAYIS'TA

Ruhani'nin icraatlarının anlatıldığı slayt gösterisinde, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in görüntü ve konuşmaları salondakilerden alkış aldı. Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta düzenlenecek.

İran'da üniversite öğrencileri miting düzenledi

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