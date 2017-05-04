İran'da üniversite öğrencileri miting düzenledi

Başkent Tahran'daki Voleybol Federasyonu Spor Salonu’nda Ruhani Yanlısı Üniversite Öğrenciler Platformu tarafından miting düzenlendi.
RUHANİ YANLISI ÖĞRENCİLERİN MİTİNGİ
Salonu dolduran gençlerin ülkedeki reformist hareketin liderleri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ev hapsinde tutulan Musevi ve Kerrubi lehine attıkları slogan damgasını vurdu.
ÖĞRENCİLERDEN RUHANİ'YE DESTEK
Boyun atkıları ve kollarındaki bilekliklerde Yeşil Hareketi'nin aynı renkli objelerini kullanan gençler, "Bizim mesajımız ev hapsinin kalkması, Musevi ve Kerrubi'nin özgür olmasıdır", "Ya Hüseyin Mir Hüseyin", "Hatemi ve Ruhani’ye selam", "Yaşasın reform, Yaşasın Hatemi" sloganları attılar.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 19 MAYIS'TA
Ruhani'nin icraatlarının anlatıldığı slayt gösterisinde, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in görüntü ve konuşmaları salondakilerden alkış aldı. Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta düzenlenecek.