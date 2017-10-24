İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya açıklamalarda bulunan Horasan Eyaleti Ziyaretçi Merkezi Genel Müdürü Mehdi Furuzan, Asleviye-Meşhed seferini yapan Caspian Havayollarına ait uçağın iniş sırasında ön lastiklerin patlaması sonucu pistten çıktığını söyledi.

YOLCULAR YARA ALMADAN KURTARILDI

Kazanın uçakta küçük hasarla atlatıldığını dile getiren Furuzan, 112 yolcunun tamamının yara almadan tahliye edildiğini belirtti.

Ambargo sebebiyle, hava yolu taşımacılığında büyük ölçüde 1979'dan önce satın alınan eski uçaklarla hizmet veren İran'da, son 38 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

İRAN'IN UÇAK ANLAŞMASI

İran, geçen yıl ocak ayında uygulamaya giren nükleer anlaşmayla birlikte ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ardından Fransa'nın Airbus ve ABD'nin Boeing şirketleriyle müzakereler yürütmüş, bu kapsamda Airbus şirketiyle 118 uçak alınmasına ilişkin 27 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşmaların, ABD'nin İran'a karşı tekrar uygulamayı hedeflediği yaptırımlar nedeniyle iptal edilmesi gündemde.