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İran'da zumba ve aerobik yasaklandı

İran'da, başta zumba olmak üzere; aerobik, body ritim ve hiphop spor dallarının 'İran kültürüne uymadığı' gerekçesiyle yasaklandı.

13.06.2017 - 12:44
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ZUMBA

İran Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, dans şeklindeki hareketlerin 'yasal yönden sakıncalı' olduğu hatırlatılarak, il ve ilçe spor müdürlüklerine, zumba benzeri sporların fitness ve spor salonlarında yasaklanması yönünde direktif verildiği kaydedildi.

SPOR SALONLARINDA YASAKLANDI

Spor salonlarında uygulanan programların, 'toplumun kültürel yapısı ile uyumlu olması gerektiği' vurgulanan açıklamada, "Zumba kültürel şartlara uyum bakımından sorunlu olduğu için, spor salonlarının zumba programları sunması yasaklanmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca zumbanın yanı sıra, aerobik, body ritim ve hiphop spor dallarının da ülkede çok rağbet görmesine rağmen, ihtiva ettiği yabancı müzik ve dans figürleriyle ülke kültürüne ters düştüğü için yasak kapsamına alındığı ifade edildi.

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