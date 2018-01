İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

İran'da meydana gelen ayaklanmalar dış siyaseti harekete geçirdi. Sırasıyla ABD, Rusya ve Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkeden farklı tepkiler gelirken, ayaklanmalar uluslararası siyaset trafiğini de yoğunlaştırdı.

İran'da ekonomik gidişatı protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı ayaklanmalara dönüşen protestolar uluslararası alanda yakından izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin açıklamasını yine Twitter üzerinden yaptı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'da değişim vaktinin geldiğini belirten Trump, "İran, Obama yönetimiyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her alanda başarısız oluyor." dedi.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!