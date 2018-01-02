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İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

İran'da meydana gelen olaylar her ne kadar yerel siyaseti etkilese de, dış politika da teyakkuz halinde. İran'da yaşanan olaylara Rusya, ABD, Almanya, Türkiye ve İsrail'den farklı tepkiler yükseldi.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 13:08..
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İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

İran'da meydana gelen ayaklanmalar dış siyaseti harekete geçirdi. Sırasıyla ABD, Rusya ve Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkeden farklı tepkiler gelirken, ayaklanmalar uluslararası siyaset trafiğini de yoğunlaştırdı.

İran'da ekonomik gidişatı protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı ayaklanmalara dönüşen protestolar uluslararası alanda yakından izleniyor.

İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı


"DEĞİŞİM VAKTİ GELDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin açıklamasını yine Twitter üzerinden yaptı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'da değişim vaktinin geldiğini belirten Trump, "İran, Obama yönetimiyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her alanda başarısız oluyor." dedi.

ABD Başkanı ayrıca  "Büyük İran halkı yıllardır baskı altındaydı. Yemek ve özgürlük için açlar. İnsan haklarının yanı sıra İranlılar'ın zenginliği de yağmalandı. Değişim zamanı!" ifadelerini kullandı.

"DIŞ MÜDAHALELER KABUL EDİLEMEZ"

Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi.

Bu konunun İran'ın bir iç meselesi olduğunu belirten Rus Dışişleri Bakanlığı "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." açıklamasına yer verildi.

İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

"RUHANİ'NİN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI"

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da İran'da süren protestolarla ilgili bir açıklama yapıldı.

Ruhani'nin açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı ve sağduyu mesajı verilirken, sağduyu çağrısında bulunuldu.

Ülke içinde yaşanan olaylardan dolayı endişeli olunduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, " Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılanmaması lazım geldiğine inanıyoruz." sözleriyle sağduyulu olmaya davet etti.

İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

"GÖSTERİCİLER SESLERİNİ DUYURABİLMELİ"

Almanya da Dışişleri Bakanlığı düzeyinde açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, tıpkı gezi parkı olaylarında yapılan açıklamalar gibi, şiddeti kınamak bir tarafa polisleri suçlayan Alman makamlar bu sefer de İran halkı için "Seslerini duyurabilmeli" açıklamasını yaptı.

Bakan Sigmar Gabriel tarafından yapılan yazılı açıklamada  "İran hükümetine, göstericilerin haklarına saygı gösterme, toplanmalarına müsaade etme, özgürce ve barışçıl bir şekilde seslerini duyurmalarına izin verme" çağrısında bulundu.

İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

"REJİM DÜŞTÜĞÜNDE İRAN VE İSRAİL DOST OLACAK"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da  adeta ateşe körükle giden bir açıklama geldi.

Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, “İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak-, İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak.” dedi.

İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

ABD-İNGİLTERE VE ARAPLAR ORGANİZE EDİYOR

İran'da yaşanan olaylara tepkiler bunlarla da sınırlı kalmadı. İngiltere, Kanada ile birlikte çok sayıda ülke konuyu gündemine taşırken, olayların gelişimine ilişkin bir açıklama da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani'den geldi.

Yaşananlardan yabancı ülkeleri sorumlu tutan Şamhani, "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır" dedi.

 

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