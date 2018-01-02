İran'da geçtiğimiz perşembe günü fiyat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle başlayan protestolar, kısa sürede hükümet karşıtı bir ayaklanmaya dönüştü. Sokakları yakıp yıkan, etrafı savaş alanına çeviren eylemciler hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

SOKAKLARDA PEJAK İZLERİ

İran'ın büyük operasyonlar ile bitirme noktasına getirdiği terör örgütü PEJAK'ın sokak eylemlerinde parmağı olduğu ve hatta yakıp yıkma organizasyonlarını da bizzat üstlendiği iddia edildi.

İran'daki ayaklanmalarda PEJAK izleri VİDEO

Sosyal medyada yayılan bir videoda İran'da bir hükümet binasının kundaklandığı görülürken, kundaklanma esnasında arkadan bir grubun zafer çığlıkları attığı duyuluyor. Grubun bağırışmaları arasında dikkat çeken ise bir kişinin "yaşa peşmerge" ve "yaşa Kürdistan" diye bağırması oldu.

Yayınlanan bu görüntü sokaklardaki PEJAK izlerini de kanıtlar nitelikte.

İRAN'DA GERGİNLİK SÜRÜYOR.

İran'da ekonomik olarak başlayıp siyasi nedenlerle devam eden eylemler, perşembe günü başlamıştı. Başta sokaktakilere ılımlı olarak yaklaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tavrını değiştirmiş, sert bir biçimde tarafını belli etmişti.

Devam eden eylemlerde sokakları yakıp yıkan eylemciler hükümet binalarına saldırırken, ABD yönetimi eylemcilerin yanında olduğunu defalarca belli eden sinyallerde bulunmuştu.

Perşembe gününden beri süren olaylarda ölü sayısı 29'a yükselirken, gözaltı sayısı da 400'ü aştı.