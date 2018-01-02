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İran'daki gösterilerde 5 kişi daha öldü

İsfahan eyaletindeki rejim karşıtı gösterilerde 5 protestocu hayatını kaybetti.

AA | 02.01.2018 - 00:14..
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İran'daki gösterilerde 5 kişi daha öldü

İran'dan yayın yapan haber sitesi Asriran, İran'daki rejim karşıtı gösterilerde İsfahan eyaletine bağlı Kehderican ilçesi kaymakamlığına saldıran göstericilerden 5'inin öldürüldüğü duyurdu.

2 DEVRİM MUHAFIZI VE 2 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Öte yandan, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Reca News haber sitesine göre, İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad ilçesindeki gösterilerde ise 2 devrim muhafızı ve 2 gösterici olmak üzere, 4 kişi hayatını kaybetti.

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor VİDEO

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