İran'daki gösterilerde 5 kişi daha öldü

İran'dan yayın yapan haber sitesi Asriran, İran'daki rejim karşıtı gösterilerde İsfahan eyaletine bağlı Kehderican ilçesi kaymakamlığına saldıran göstericilerden 5'inin öldürüldüğü duyurdu.

2 DEVRİM MUHAFIZI VE 2 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Öte yandan, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Reca News haber sitesine göre, İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad ilçesindeki gösterilerde ise 2 devrim muhafızı ve 2 gösterici olmak üzere, 4 kişi hayatını kaybetti.

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor VİDEO