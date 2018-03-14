taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8664
EURO
4,7981
ALTIN
165,23
PETR
64,5700

İran'daki kazazedelerin cenazesi bugün teslim edilecek

Düşen özel jette hayatını kaybedenlerin Türkiye'ye bugün teslim edileceği belirtildi.

DHA | 14.03.2018 - 08:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

İran'daki kazazedelerin cenazesi bugün teslim edilecek

İran Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, düşen uçakta yaşamını yitiren Türk yolcuların Türkiye'ye intikali hususunda İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi ile bakanlıkta bir araya geldi.

CENAZELER BUGÜN TESLİM EDİLECEK

Görüşmede, hukuki sürecin bugün bitirilerek, cenazelerin Türk yetkililerine teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Görüşme esnasında ayrıca İranlı Bakan'ın, Adli Tıp Kurumu Başkanı ile telefonda görüşerek son duruma ilişkin bilgi aldığını belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türk dizilerinin kaldırılmasının arkasında Selman var
MBC televizyonlarında Türk dizilerinin kaldırılması konusu çeşitli tartışmalara yol açmıştı. ABD'li Wall Street Journal gazetesi de dizilerin kaldırılmasının arkasında Prens Selman'ın olduğunu yazdı.
Libya açıklarında 119 kaçak yakalandı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetleri, ülkenin batı sahili açıklarında 119 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurdu.
BM Genel Sekreteri: Gururlu bir feministim
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldığı kadınlar ile ilgili toplantıda kendisin 'gururlu bir feminist' olarak nitelendirdi.
ABD'nin Suriye politikası çıkmazda
ABD'nin merkez kuvvetler komutanı olan Joseph Votel Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde konuştu. Esad'ın gitmesi yönündeki soruyu cevaplayan Votel, 'politikamızı bilmiyorum' cevabını verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

59
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

59
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

207
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

23
Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

37
PKK Afrin'deki teröristlere hendek talimatı verdi

PKK Afrin'deki teröristlere hendek talimatı verdi

37
Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM