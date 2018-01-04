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İran'daki olaylar Van esnafını endişelendirdi

İranlı turistlerin her tatil döneminde akın ettiği Van'da işletmecilik yapanlar, ülkede çıkan olayları sıkı bir şekilde takip ediyor.

İHA | 04.01.2018 - 09:31..
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İran'daki olaylar Van esnafını endişelendirdi

İran'da ekonominin kötüye gittiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta başlayan ve daha sonra rejim karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor.

VAN EKONOMİSİ ETKİLENİR Mİ

İran’da son dönemde meydana gelen toplumsal olayları değerlendiren Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Erkan Afşar, yaşananların Van ekonomisini olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

İran'daki olaylar Van esnafını endişelendirdi

VAN'A 400 BİN İRANLI TURİST GELİYOR

Afşar, "İran’dan Van’a ve Türkiye’ye gelen turist sayısına baktığımız zaman muazzam bir artışın olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle son yıllarda Van’a gelen turist sayısı 400 bini aşmış durumda. Türkiye’ye de 1 milyonun üzerinde İranlı turist gelmiş durumdadır. İran’da son dönemde meydana gelmiş toplumsal olaylar Van ekonomisi başta olmak üzere bölge ekonomisini etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

İran'da 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar, son günlerde yatıştı.

İran'daki olaylar Van esnafını endişelendirdi

ESNAFIN GÖZÜ İRAN'DA

Van'da İranlı turistleri ağırlayan işletmeciler de bölgede yaşananları yakından takip ediyor.

İran'daki tansiyonun düşmesini bekleyen Van esnafı, turistler için hazırlıklarını da sürdürüyor.

İran'daki olaylar Van esnafını endişelendirdi

İran'daki olaylar Van esnafını endişelendirdi

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