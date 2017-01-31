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İran’dan ABD’ye çağrı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’ye “yeni gerginlikler üretmene” çağrısında bulundu.

31.01.2017 - 14:52
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ABD ile Tahran arasındaki ipler İran’ın füze denemesiyle bir kez daha gerildi. ABD, İran’ın füze denemesi gerçekleştirdiği gerekçesiyle BM’acil acil toplantıya çağırmıştı.

GERGİNLİK ÜRETİLMEMESİ ÇAĞRISI

Bu gelişmelerin ışığında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif açıklamada bulundu. Fransa Dışişleri Nakanı Jean Marc Ayrault ile ortak basın toplantısında konuşan Zarif, İran’ın füze denemesi nedeniyle ABD’ye “yeni gerginlikle üretilmemesi” çağrısında bulundu.

''SİLAHLARIMIZI SAVUNMAMIZ DIŞINDAKİ KULLANMAYIZ''

Zarif, “Umarız, İran’ın savunma programı yeni ABD yönetimi tarafından yeni gerginliklerin üretilmesine bahane olarak kullanılmaz” dedi.

Zarif, Obama yönetimi ve Paris’in İran füzelerinin Tahran ve diğer devletlerle varılan nükleer anlaşmanın bir parçası olmadığını defalarca doğruladığını dile getirerek, “Silahlarımızı, savunmamız dışında diğer güçlere karşı kullanmayacağımızı her zaman dile getirdik” açıklamasını yaptı.


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