taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.275
USD
3,7563
EURO
4,6925
ALTIN
162,68
PETR
69,6700

İran'dan ABD'ye Fırat'ın doğusu uyarısı

İran lideri Ali Hamaney'in Dış Politika Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin Fırat'ın doğusundan çıkması gerektiğini söyledi.

AA | 02.02.2018 - 12:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
İran'dan ABD'ye Fırat'ın doğusu uyarısı

İran'ın Meşhed kentinde dün düzenlenen Üniversite Öğrencileri Filistin Direnişine Destek Konferansı'nda konuşan Ali Ekber Velayeti, ABD'nin bölge ülkelerini bölmeyi planladığını belirtti.

İran'dan ABD'ye Fırat'ın doğusu uyarısı

"YA KENDİLERİ ÇIKAR, YA BİZ TOKATLA ÇIKARIRIZ"

Mehr Haber Ajansı'na göre, Velayeti, "ABD, bölge ülkelerini bölmek istiyor. Amerikalılar, Suriye'yi bölmeyi başaramayacaklardır. Ya kendileri Fırat'ın doğusundan çıkarlar ya da biz tokatla çıkarırız." dedi.

"DEAŞ'IN AFGANİSTAN'DAKİ VARLIĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'a taşındığına yönelik iddiaları değerlendiren Velayeti, "Eğer DEAŞ'ın Afganistan'da varlığına izin verirsek, bizim 900 kilometre sınırımız tehlikeye düşecektir. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YEMEN, ARAPLAR İÇİN VİETNAM OLACAK"

Velayeti, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarıyla ilgili, "Arabistan bilmelidir ki; eğer Yemen'de kalmaya devam ederlerse bu ülke onlar için Vietnam olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı

Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı

257
Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

266
Polis Özel Harekat Afrin'e girdi

Polis Özel Harekat Afrin'e girdi

104
Erbil ve Bağdat sorunları çözüyor

Erbil ve Bağdat sorunları çözüyor

15
TSK'dan Afrin'e birlik SMS'i

TSK'dan Afrin'e birlik SMS'i

17
Furkan Vakfı kurucusunun 7 yıl hapsi istendi

Furkan Vakfı kurucusunun 7 yıl hapsi istendi

193
'PKK'nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması' raporu

'PKK'nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması' raporu

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM