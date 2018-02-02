İran'dan ABD'ye Fırat'ın doğusu uyarısı

İran'ın Meşhed kentinde dün düzenlenen Üniversite Öğrencileri Filistin Direnişine Destek Konferansı'nda konuşan Ali Ekber Velayeti, ABD'nin bölge ülkelerini bölmeyi planladığını belirtti.

"YA KENDİLERİ ÇIKAR, YA BİZ TOKATLA ÇIKARIRIZ"

Mehr Haber Ajansı'na göre, Velayeti, "ABD, bölge ülkelerini bölmek istiyor. Amerikalılar, Suriye'yi bölmeyi başaramayacaklardır. Ya kendileri Fırat'ın doğusundan çıkarlar ya da biz tokatla çıkarırız." dedi.

"DEAŞ'IN AFGANİSTAN'DAKİ VARLIĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'a taşındığına yönelik iddiaları değerlendiren Velayeti, "Eğer DEAŞ'ın Afganistan'da varlığına izin verirsek, bizim 900 kilometre sınırımız tehlikeye düşecektir. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YEMEN, ARAPLAR İÇİN VİETNAM OLACAK"

Velayeti, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarıyla ilgili, "Arabistan bilmelidir ki; eğer Yemen'de kalmaya devam ederlerse bu ülke onlar için Vietnam olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.