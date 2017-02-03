taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6995
EURO
3,9828
ALTIN
144,60
PETR
56,6400

İran’dan ABD’ye karşı yaptırım

ABD'nin, füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararı almasına Tahran'dan misilleme gecikmedi.

03.02.2017 - 22:54
  1. Haberler
  2. Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı, “Bölgedeki terör örgütlerinin oluşumunda, desteklemesinde veya savunmasız insanların öldürülmesinde rolü olan bazı ABD’li şirket ve kişiler hakkında ‘yasal kısıtlamalar’ uygulayacağını” duyurdu.

Yaptırım kapsamına alınacak kişi ve şirketlerin isimlerinin daha sonra açıklayacağını kaydedildi.

Kararı, ABD’nin bugün aldığı yaptırım kararına karşılık aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “İran, vize kısıtlamasında olduğu gibi halkının menfaatlerini hedef alan her türlü eyleme uygun karşılık verecek” ifadelerine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün İran'ın balistik füze programına katkı sunduğunu öne sürdüğü 13 kişi ve 12 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

439
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

786
Trump'ın stratejisti: Çin'le savaş çıkar

Trump'ın stratejisti: Çin'le savaş çıkar

159
Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

26
ABD verileri sonrası borsa yükseldi dolar düştü

ABD verileri sonrası borsa yükseldi dolar düştü

481
Mimarlar Odası'nın 15 Temmuz itirazına ret

Mimarlar Odası'nın 15 Temmuz itirazına ret

165
İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM