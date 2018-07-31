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İran'dan ABD'ye: Nükleer anlaşmaya geri dön

Ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceğini söyleyen Donald Trump'a İran'dan yanıt geldi.

AA | 31.07.2018 - 07:52..
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Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran milletine saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme zeminini oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebileceğini belirterek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." demiş ve Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı olmadığını kaydetmişti.

İran'dan ABD'ye: Nükleer anlaşmaya geri dön

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