İran'dan ABD'ye Türkiye mesajı

İran'ın türkiye ile geniş çaplı anlaşmalarının olduğunu ifade eden İran Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Dr. Seyyit Taki Nurbahş, "İşbirliğimiz ABD’nin yaptırımlarından etkilenmeyecek." dedi.

SIRA ENERJİ VE PETROLDE

ABD'nin baskı ve yaptırımlarından etkilenmeyecek ülkelerle çalışmak istediklerini vurgulayan Nurbahş, "ABD tüm gücü ile farklı ülkelere karşı baskı oluşturmaya çalışıyor. Bizim Türkiye ile olan anlaşmalarımız ABD’nin yaptırımlarından etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ilaçlara da yaptırım uyguladığını belirten Nurbahş, "Bizim Türkiye ile çok iyi ve geniş çaplı bir işbirliğimiz söz konusu, bu ortak çalışmamız halen devam etmektedir. Enerji, petrol, petrokimya ve ilaç gibi farklı sahalarda işbirliği yapılabilir." şeklinde konuştu.





"TÜRKİYE ZALİMLERİN YAPTIRIMLARINI KABUL ETMEDİ"

İran Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Dr. Seyyit Taki Nurbahş, Türkiye-İran işbirliğinin devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları kabul etmemesinden dolayı teşekkür eden Nurbahş, "Türkiye'nin açık ve net bir şekilde tavrını ortaya koydu. ABD’nin İran’a karşı zalimce yaptırımlarını kabul etmedi. Bundan ötürü Türkiye’ye teşekkür ediyorum." dedi.