İran'dan Avrupa'ya giden eroinler Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri İran üzerinden Türkiye'ye giren M.S.I. yönetimindeki yabancı plakalı tırı, TEM otoyolunun İzmit geçişinde durdurdu.
TOPLAM 115 KİLO EROİN
Durumundan şüphelenilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne çekilen tırda narkotik dedektör köpeği Millov'un yardımıyla arama yapıldı.
Millov'un tepki vermesi üzerine tırın çekici kısmında farklı bölmelerde saklanan 115 kilogram eroin bulundu.
AVRUPA'YA GİDECEKTİ
Uyuşturucu maddenin Avrupa'ya götürüldüğü değerlendiriliyor.
Olaya ilişkin hakkında kaçakçılık suçlarından 4 yakalama kararı bulunduğu belirlenen tır sürücüsü M.S.I. gözaltına alındı.