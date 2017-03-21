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İran'dan Avrupa'ya giden eroinler Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 115 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

21.03.2017 - 09:30
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri İran üzerinden Türkiye'ye giren M.S.I. yönetimindeki yabancı plakalı tırı, TEM otoyolunun İzmit geçişinde durdurdu.

TOPLAM 115 KİLO EROİN

Durumundan şüphelenilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne çekilen tırda narkotik dedektör köpeği Millov'un yardımıyla arama yapıldı.

İran'dan Avrupa'ya giden eroinler Kocaeli'de yakalandı

Millov'un tepki vermesi üzerine tırın çekici kısmında farklı bölmelerde saklanan 115 kilogram eroin bulundu.

AVRUPA'YA GİDECEKTİ

Uyuşturucu maddenin Avrupa'ya götürüldüğü değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin hakkında kaçakçılık suçlarından 4 yakalama kararı bulunduğu belirlenen tır sürücüsü M.S.I. gözaltına alındı.

İran'dan Avrupa'ya giden eroinler Kocaeli'de yakalandı

İran'dan Avrupa'ya giden eroinler Kocaeli'de yakalandı

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