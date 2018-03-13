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İran'dan Irak'a 'drone' ile uyuşturucu sevkiyatı

İran-Irak sınırı üzerinde drone ile yapılan uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için kontrollerin artırılacağı bilgisi verildi.

AA | 13.03.2018 - 10:21..
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Irak'ın doğusundaki Diyala İl Meclisi Başkanı Ali Dayini, yerel medyaya verdiği demeçte, İran-Irak sınırı üzerinde "drone"lar vasıtasıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığına dair ellerinde net bilgiler olduğunu ifade etti.

250 GRAM UYUŞTURUCU TAŞIYABİLİYOR

Dayini, sınır üzerinde kullanılan "drone"ların ortalama 250 gram uyuşturucu madde taşıyabildiğini, bu yöntemin kaçakçılar tarafından yeni kullanılmaya başlandığını söyledi.

KONTROLLER GENİŞLETİLECEK

İran'dan Irak'a son dönemde uyuşturucu sevkiyatının arttığı uyarısında bulunan Dayini, güvenlik güçlerinden sınır hattındaki kontrolleri genişletmelerini istedi.

Irak-İran sınırı üzerinde yer alan Diyala vilayeti, İran'ın batısındaki İlam ve Kirmanşah vilayetlerine komşu konumda bulunuyor.

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