İran'dan Irak'a 'drone' ile uyuşturucu sevkiyatı

1 Courchevel'de ucuza kayak tatili Amerikalıların Aspen'i varsa Fransızların Courchevel'i var. Dünyanın en pahalı, en lüks kayak merkezinde kaymanın en hesaplı yolunu sizler için yazdım.

2 Kümes hayvancılığı üretimi azaldı Türkiye'nin yumurta üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalışla 1,7 milyar adet oldu.

3 Hatice Şendil 10 ayda 20 kilo verdi 10 ay önce doğum yapan Hatice Şendil, eski formuna kavuştu.

4 Ankara'da otopark ücreti 1 lira Ankara’da Büyükşehir Belediyesine ait otoparkların gün boyu 1 lira olması ile ilgili karar, Belediye Meclisinde kabul edildi.

5 Doğa olaylarından ilham alan tablolar Doğa olaylarından etkilenen sanatçı tüm duygusunu yağlı boya ile tablolara akıttı. İşte bu tablolar, doğanın benliğini yansıtıyor...

6 Sosyal medyanın son çılgın eğilimi: Kafa tutma 21 Şubat'ta tasarımcı Alessandro Michele , Gucci defilesi için ilginç bir koreografi hazırlamıştı. İşte bu ilginç defileden sonra 2018’in en viral moda akımı başlamış oldu.