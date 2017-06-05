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İran'dan Katar çıkışı: Trump'la kılıç dansının bir sonucu

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar'la ilişkilerini kesti

05.06.2017 - 14:22
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İran'dan Katar çıkışı: Trump'la kılıç dansının bir sonucu

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından İran, yaptığı açıklamayla ABD'yi suçladı.

İRAN: KARARDA TRUMP'IN RİYAD ZİYARETİ ETKİLİ

Uzun süredir Suudi Arabistan'la derin krizler yaşayan ve arka planda Katar kararının hedefi olduğu iddia edilen İran, kararın ABD Başkanı Trump'ın Riyad'a yaptığı ziyaretin bir sonucu olduğunu iddia etti.

"YAŞANANLAR KILIÇ DANSININ İLK SONUCU"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel kalem müdür yardımcısı Hamid Aboutalebi, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda; "Yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu" ifadelerini kullandı.

İran'dan Katar çıkışı: Trump'la kılıç dansının bir sonucu

TRUMP, SUUDİ ARABİSTANLI YETKİLİLERLE KILIÇ DANSI YAPMIŞTI

Trump, Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistanlı yetkililerle kılıç dansı yapmış, dansın görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Trump, Riyad ziyareti sırasında İslam ülkelerini 'aşırıcılığa' karşı birlikte durmaya çağırmış ve İran'ın teröristlere kaynak sağladığını ve destek verdiğini iddia etmişti.

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı

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