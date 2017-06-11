İran'dan Katar'a 5 uçak yiyecek

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar'la ilişkilerini kesmişti. Katar'a yönelik abluka sonrasında Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da yardımda bulundu.
5 UÇAK YİYECEK GÖNDERDİ
AFP'de yer alan habere göre; İran'ın Katar'a 5 uçak yiyecek gönderdiği belirtildi.
ERDOĞAN UYARMIŞTI
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizine dair yaptığı konuşmasında Körfez'deki liderlere ve Körfez halkına uyarılarda bulunmuştu.