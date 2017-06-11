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İran'dan Katar'a 5 uçak yiyecek

Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da harekete geçti.

11.06.2017 - 10:15
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  2. Dünya

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Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar'la ilişkilerini kesmişti. Katar'a yönelik abluka sonrasında Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da yardımda bulundu.

5 UÇAK YİYECEK GÖNDERDİ

AFP'de yer alan habere göre; İran'ın Katar'a 5 uçak yiyecek gönderdiği belirtildi.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizine dair yaptığı konuşmasında Körfez'deki liderlere ve Körfez halkına uyarılarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizine dair konuştuİran'dan Katar'a 5 uçak yiyecek
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