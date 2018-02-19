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İran'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine değinen İran Dışişleri Bakanı, açıklamaları "komedi" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 06:58..
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İran'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail hava sahasında düşürüldüğünü belirttiği İran'a ait bir insansız hava aracının parçasını göstererek "Tahran'ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail'in kararlılığını test etmeyin." diye konuşmuştu.

Netanyahu'nun bu sözlerine İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif cevap verdi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zarif, Netanyahu'nun sözlerini "komedi" olarak nitelendirdi.

YANITI HAK ETMİYOR

İran Dışişleri Bakanı, "Sizler bu sabah bir komediye benzeyen sirkin izleyicileriydiniz. Kendisi (Netanyahu) bir yanıtı hak etmiyor" diye konuştu.

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İran'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt

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