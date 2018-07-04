İran'dan petrol tehdidi

İran ile ABD arasında yaşanan ve körfez ülkelerinin de dahil olduğu petrol savaşları giderek ateşleniyor. ABD'nin talimatıyla İran'ın petrol satışını engellemek için BAE ve Suudi Arabistan'ın üretim artırımına gitme kararı Riyad yönetimini kızdırdı.

Cuumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ardından ordunun en kıdemli isminden tehdit gibi bir açıklama geldi.

"TİCARETİ ENGELLERİZ"

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının yasaklanması ihtimaliyle ilgili gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Süleymani, İran'ın petrol satışının engellenmesi durumunda bölgede petrol ihracatının tamamen engellemeye hazır olduklarını açıkladı.

Süleymani, İran'ın petrol satışının engellenmesi durumunda bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapamayacaklarını söyledi.