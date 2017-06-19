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İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

İran Devrim Muhafızlarının, Suriye'nin Deyru'z Zur kentine füze saldırısında bulunduğu bildirildi.

19.06.2017 - 00:13
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İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesi sepahnews'ten yapılan yazılı açıklamada, Tahran'daki terör saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyru'z Zur kentine Kermanşah ve Kürdistan eyaletlerinden yerden yere füze atışı yapıldığı duyuruldu.

İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

FÜZELER DEAŞ'A HEDEFLERİNE YÖNELİK

Açıklamada, "tekfirci teröristlere" yönelik yapıldığı iddia edilen saldırı sonucu bazı terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Başkent Tahran'da 7 Haziran günü İran Meclisi ve devrim önderi Ayetullah Humeyni'nin türbesine silahlı saldırı düzenlenmiş, 5 saldırganla birlikte 23 kişinin öldüğü saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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