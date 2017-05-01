İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Terör örgütlerine en büyük kaybı veren TSK'nın operasyonlarından rahatsız olanlar var. Daha öncede operasyonlara tepki gösteren İran'dan yeni bir açıklama geldi: Operasyonları durdurun.

İRAN OPERASYONLARDAN RAHATSIZ

Harekâtın, Türkiye'deki anayasa değişikli oylaması sonrasında yapıldığına dikkat çeken İranlı Sözcü, "Bu tip eylemlerin olmamasını ve durdurulmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"OPERASYONLAR KINANILACAK BİR EYLEMDİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak operasyonlarını basın toplantısında değerlendiren Sözcü Behram Kasımi, "Merkezi hükümetin izni olmadan diğer ülkelere yapılan herhangi bir müdahale, kınanılacak bir eylemdir. Uluslararası kurallara aykırı bu eylem, yıkıcı sonuçlara neden olabilir " ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ROLÜ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da İran, Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle bu ay içinde yapılacak Suriye konulu müzakerelere de değinen Sözcü Kasımi, "Türkiye'nin Suriye krizindeki rolünü göz ardı edilemez" açıklamasında bulundu.

"IRAK'IN BÖLÜNMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

İran'ın, Kürtler tarafından Irak'ın bölünmesini kabul etmeyeceğini söyleyen Kasımi, "Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz. Her türlü bölünmeye karşıyız ve bunu kabul etmeyiz" diye kaydetti.