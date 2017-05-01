taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5468
EURO
3,8738
ALTIN
144,22
PETR
51,6400

İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Türkiye'den operasyonları durdurmasını istedi.

01.05.2017 - 16:59
  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütlerine en büyük kaybı veren TSK'nın operasyonlarından rahatsız olanlar var. Daha öncede operasyonlara tepki gösteren İran'dan yeni bir açıklama geldi: Operasyonları durdurun.

İRAN OPERASYONLARDAN RAHATSIZ

Harekâtın, Türkiye'deki anayasa değişikli oylaması sonrasında yapıldığına dikkat çeken İranlı Sözcü, "Bu tip eylemlerin olmamasını ve durdurulmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"OPERASYONLAR KINANILACAK BİR EYLEMDİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak operasyonlarını basın toplantısında değerlendiren Sözcü Behram Kasımi, "Merkezi hükümetin izni olmadan diğer ülkelere yapılan herhangi bir müdahale, kınanılacak bir eylemdir. Uluslararası kurallara aykırı bu eylem, yıkıcı sonuçlara neden olabilir " ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ROLÜ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da İran, Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle bu ay içinde yapılacak Suriye konulu müzakerelere de değinen Sözcü Kasımi,  "Türkiye'nin Suriye krizindeki rolünü göz ardı edilemez" açıklamasında bulundu.

"IRAK'IN BÖLÜNMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

İran'ın, Kürtler tarafından Irak'ın bölünmesini kabul etmeyeceğini söyleyen Kasımi, "Irak'ın  toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz. Her türlü bölünmeye karşıyız ve bunu kabul etmeyiz" diye kaydetti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

365
Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

33
İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs mesajı

İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs mesajı

52
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

48
CHP'li belediye eşek heykeli açtı

CHP'li belediye eşek heykeli açtı

263
Bakırköy'de alana giren afişler tek tek fotoğraflandı

Bakırköy'de alana giren afişler tek tek fotoğraflandı

51
Bakırköy'deki 1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu

Bakırköy'deki 1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM