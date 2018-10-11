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İran'dan üç ayda 1 milyar litre petrol kaçırdılar

İran Kaçakçılıkla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, son üç ay içinde bir milyar litreyi aşkın akaryakıtın kaçak yollarla ülke dışına çıkarıldığını açıkladı

AA | 11.10.2018 - 14:44..
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İran Kaçakçılıkla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, son üç ay içinde bir milyar litreyi aşkın akaryakıtın kaçak yollarla ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

1MİLYAR LİTRELİK VURGUN

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında kaçakçılıkla ilgili istatistiki bilgiler veren Mueyyidi, "Geçen iki ya da üç ay içinde 1 milyar litrenin üzerinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldı." dedi.

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki düzensizlik ve ucuz akaryakıt ürünlerinin kaçakçılığın temel nedenleri olduğunu belirten Mueyyidi, "Akaryakıt fiyatlarının düzensizliğinden kaynaklı her gün sınırlarda işlenen bu suç dolayısıyla halkın sermayesinden milyarlarca litre yağmalanıyor. " ifadesini kullandı.

Mueyyidi, kaçakçılıkla mücadele için akaryakıt kartı uygulamasının yeniden düzenlenerek faal hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

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