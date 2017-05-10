İran'dan yerli otomobil atağı

İran Sanayi ve Maden Bakanlığına bağlı "İran Khodro Otomotiv" şirketi, yerli otomobil üretimi için İtalyan, Alman, Belçika ve Güney Koreli 10 şirketle anlaşma imzaladı.

Başkent Tahran'da düzenlenen imza törenine, Sanayi ve Maden Bakanı Muhammed Rıza Nimet, Bilim ve Teknoloji Bakanı, İran Meclisi Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı ve yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

"NÜKLEER ANLAŞMANIN BİR ESERİ"

Tören'de konuşan İran Sanayi ve Maden Bakanı Nimet, anlaşmanın, 5+1 ülkeleriyle yapılan nükleer anlaşmanın bir eseri olduğunu belirtti.

İran'ın, nükleer anlaşmadan ötürü önüne gelen fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Nimet, "Nükleer anlaşma, ülkemizin uluslararası arenada önünün açılmasına yol açtı. Dolayısıyla, anlaşmanın bize bir faydası olmadığını söylemek doğru olmaz." diye konuştu.

Anlaşma, İran Khodro Otomotiv, İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı, Şerif Teknik Üniversitesi, Emir Kebir Teknik Üniversitesi, İtalya'dan Pirinfarina, Belçika'dan Panç, Güney Kore'den Hyundai Powertech ve Almanya'dan Benteler ile Mahle şirketleri arasında imzalandı.

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