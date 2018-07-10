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İran'ın 300 milyon euroluk Almanya planı

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'in haberine göre, Tahran yönetimi ABD'den gelecek yeni yaptırımlara karşı Almanya'daki Avrupa-İran Bankası'nda tutulan fonların İran'a transferini istedi.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 12:52..
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İranlı yetkililerin, Almanya'da tutulan 300 milyon euroluk nakiti, uçakla Tahran'a götürme talebinde bulundukları ve bu konuda Alman yetkililerden cevap bekledikleri iddia edildi.

FONLAR TAHRAN'A GELECEK

Bild'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi Avrupa- İranBankası'nda tutulan fonları tekrar ülkeye döndürmek istiyor. İranlı yetkililerin olası yeni ABD yaptırımlarının ardından parayı Almanya'da çıkaramamaktan endişe ettiği belirtiliyor.

ABD ve İsrail istihbarat örgütlerinin ise konuyla ilgili olarak harekete geçtiği belirtilirken, paranın Ortadoğu'daki silahlı gruplara aktarılabileceği yönünde Alman yetkilileri uyardığı ifade edildi. Bild'in haberinde ise Alman hükümetinin paranın silahlı gruplara aktarılabileceği konusunda bir endişe taşımadığı bildirildi.

ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklamış ve tüm ülkelere Kasım'a kadar İran'dan petrol almayı durdurma çağrısı yapmıştı.

 

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