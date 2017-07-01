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İran'ın Ahvaz kentinde dünya sıcaklık rekoru

İran'ın Ahvaz şehrinde, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 53.7 derece olarak kayıtlara geçti.

01.07.2017 - 12:26
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İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kenti öldürücü sıcaklıklarla kavruluyor. Kentte Perşembe günü ölçülen 54 derecelik sıcaklık, modern zamanlarda dünyada ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

ÖLÜM VADİSİ'NDE ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Hava sıcaklıklarının modern bir biçimde ölçülmeye başlandığı günden itibaren ölçülen en yüksek sıcaklık olan 54 derece, daha önce 21 Temmuz 2016'da Kuveyt'in Mitribah kentinde ve 30 Haziran 2013'te Kaliforniya'da bulunan Ölüm Vadisi'nde ölçülmüştü. 1.1 milyon kişinin yaşadığı Ahvaz'da nem oranlarının da yüksek olması nedeniyle havanın çok daha boğucu bir hal aldığı, insanlara gölgede kalma ve zorunda kalmadıkça evden çıkmamaları uyarılarında bulunulduğu belirtiliyor.

1999'DA ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Daha önce İran'da ölçülen en yüksek sıcaklık Mayıs 1999'da Bostan'da ölçülen 50.5 dereceydi. İklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar, Ortadoğu'da yüksek sıcaklık dalgalarının artacağı ve yüzyılın sonunda bölgenin insanlar için yaşanamaz hale gelebileceği yönünde tahminlerde bulunuyor.

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