İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığında

Türkiye'nin, rejimin Suriye'deki gerginliği azaltma bölgelerini ihlallerinden duyduğu rahatsızlık önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirildi.

Beşar Esad rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, bakanlığa geldi.

SINIR İHLALİ

Rejim birliklerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde söz konusu bölgenin sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülüyordu.

Türkiye, rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, Astana'da üç garantörün vardığı mutabakatın hilafına İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.